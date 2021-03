Le squadre italiane sbeffeggiate: lo sfottò di Ajax e Porto a Roma e Juventus [FOTO]

Non è un buon momento per il calcio italiano, in particolar modo sono arrivate pesantissime eliminazioni in Champions e Europa League, alcuni club esteri hanno deciso di sbeffeggiare le squadre del campionato di Serie A. In particolar modo è stata deludente l’eliminazione della Juventus contro il Porto, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. A testa alta Lazio e Atalanta che hanno dovuto fare i conti con due squadre molto forti come Bayern Monaco e Real Madrid. In Europa League la Roma proverà a tenere in alto i colori italiani dopo il passaggio del turno contro lo Shakhtar, ai quarti affronterà l’Ajax. Niente da fare per il Milan, eliminato dal Manchester United.

Lo sfottò alle squadre italiane

E’ già scontro tra la Roma e l’Ajax. La sfida è già calda, gli olandesi hanno pubblicato un post sui social che richiama l’unico precedente ufficiale e che risale alla stagione 2002/2003 negli ottavi di Champions League. Il riferimento è al doppio scontro, all’andata l’1-1 mentre al ritorno la vittoria dell’Ajax con il risultato di 2-1. Gli olandesi hanno ricordato quella partita con due foto proprio del gol di van der Meyde, sotto il post tantissimi commenti dei tifosi della Roma.

Prima del sorteggio è arrivato lo sfottò anche del Porto nei confronti della Juventus: “stiamo già aspettando il sorteggio della Champions League, e voi?”, si tratta di un attacco diretto proprio al club bianconero con riferimento al doppio scontro in Champions che ha visto la qualificazione dei portoghesi. Nell’immagini è raffigurato Grujic, in occasione proprio della sfida contro la Juventus, quando aveva finto un infortunio per perdere tempo.