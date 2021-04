I gol di Bakayoko e Osimhen: partenza sprint del Napoli contro il Torino [VIDEO]

Si conclude la 33esima giornata del campionato di Serie A con due partite molto importanti per la classifica. Nel primo match in campo Torino e Napoli, i granata sono alla ricerca di punti per la salvezza mentre gli azzurri sono sempre più vicini alla Champions League dopo una rimonta molto importante.

Partenza sprint della squadra di Gennaro Gattuso che passa in vantaggio dopo appena 11 minuti, il marcatore è stato Bakayoko. Il Napoli continua a tenere il pallino del gioco e riesce a trovare il raddoppio con Osimhen. Gli azzurri si confermano in grandissima forma e puntano obiettivi importanti. In basso i VIDEO dei gol.