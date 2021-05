Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo: i provvedimenti dopo la 36ª giornata

Sono stati pubblicati gli squalificati in Serie A dopo la 36esima giornata del massimo torneo italiano, due calciatori salteranno il prossimo turno. La stagione è arrivata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di Champions League e salvezza. L’Inter non si ferma, successo anche contro la Roma per i campioni. La Juventus è tornata al successo contro il Sassuolo, spettacolo del Milan che ha dominato contro il Torino. Tre punti anche per Atalanta e Lazio, in zona salvezza pesante ko per il Benevento. Obiettivo raggiunto per Fiorentina e Genoa, buon punto per Spezia e Cagliari.

Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell l’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALDIROLA Luca (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LINETTY Karol (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).