Serie A, la corsa Champions League: la prossima giornata può decidere tutto, il calendario a confronto

La corsa Champions League sembra delineata dopo la 36esima giornata del campionato di Serie A. L’Inter è già sicura di un posto già da tempo mentre per gli altri tre posti è andata in scena una vera e propria bagarre. L’Atalanta continua a confermarsi in grandissima forma, la squadra di Gasperini ha vinto con il risultato di 2-0 contro il Benevento ed è la prima seria candidata al secondo posto. Momento magico per Milan e Napoli, la compagine di Pioli è reduce dalla prestazione devastante contro il Torino, il risultato di 0-7 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Tutto facile anche per il Napoli che ha rifilato 5 gol all’Udinese. Ancora in corsa la Juventus che ha superato il Sassuolo.

Serie A, la corsa Champions League

ATALANTA 75 PUNTI – La squadra di Gasperini ha bisogno di altri tre punti per conquistare la qualificazione in Champions League. I nerazzurri sono stati protagonisti di una stagione eccezionale e la festa potrebbe arrivare già nel prossimo match contro il Genoa già salvo.

GENOA-ATALANTA

ATALANTA-MILAN

MILAN 75 PUNTI – Sembrava la squadra più in difficoltà, ma le ultime due prestazioni sono state devastanti. Prima il blitz sul campo della Juventus con il risultato di 0-3, ieri la goleada contro il Torino (0-7). Anche in questo caso avrà bisogno di una vittoria, ma il calendario è un pò più insidioso contro squadre ancora in lotta per obiettivi.

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI 73 PUNTI – E’ un periodo d’oro per gli azzurri che hanno in pugno la qualificazione in Champions League. Il successo contro l’Udinese ha messo un altro mattoncino verso l’obiettivo, ma non è ancora fatta. Si deciderà tutto nella trasferta contro la Fiorentina.

FIORENTINA-NAPOLI

NAPOLI-VERONA

JUVENTUS 72 PUNTI – I bianconeri non hanno intenzione di mollare e la prestazione contro il Sassuolo è stata positiva. La qualificazione in Champions League è appesa ad un filo, in particolar modo la sfida contro l’Inter si preannuncia da brividi. Sei punti potrebbero anche non bastare.

JUVENTUS-INTER

BOLOGNA-JUVENTUS

LAZIO 67 PUNTI – Il successo contro il Parma è stato più sofferto del previsto, la fiammella del quarto posto è ancora accesa ma dovrà conquistare 9 punti per sperare nel quarto posto.