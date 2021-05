I pronostici di Serie A, 37ª giornata: Juve-Inter e Roma-Lazio da Over, il Torino è favorito

Si torna subito in campo per la giornata del campionato di Serie A, si gioca il 37esimo turno. La stagione è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di Champions League e salvezza, i prossimi 90 minuti saranno decisivi. Il turno si apre con la trasferta dell’Atalanta contro il Genoa, l’obiettivo della squadra di Gasperini è quello di ipotecare la Champions League e chiudere la stagione al secondo posto. Per la corsa salvezza sarà fondamentale lo scontro tra Spezia e Torino, poi due partite bellissime: Juventus-Inter e Roma-Lazio. Nel lunch match il Napoli in campo contro la Fiorentina, ultima chiamata per il Benevento che dovrà vincere contro il Crotone. La Sampdoria gioca sul campo dell’Udinese, il Sassuolo contro il Parma, poi il fondamentale match Milan-Cagliari. Chiude Verona-Bologna.

I pronostici di Serie A, 37ª giornata

GENOA-ATALANTA 2 – Non dovrebbero esserci dubbi sulla vittoria della squadra di Gasperini. I valori in campo sono nettamente diversi, l’Atalanta ha bisogno dei tre punti per festeggiare la qualificazione in Champions League e il Genoa è già salvo.

SPEZIA-TORINO 2 – E’ uno scontro fondamentale per evitare la retrocessione. La squadra di Italiano è reduce dal buon pareggio contro la Sampdoria, quella di Nicola della debacle contro il Milan. E’ una partita da dentro o fuori ed i granata sono leggermente favoriti nonostante il rendimento altalenante.

JUVENTUS-INTER OVER – La squadra di Antonio Conte non fa sconti, la Juventus ha necessariamente bisogno della vittoria per alimentare le speranza di Champions League. Sarà una partita aperta e probabilmente con tanti gol.

ROMA-LAZIO OVER – I giallorossi devono mantenere il settimo posto, i biancocelesti si giocano le ultime speranze di Champions. Si tratta di un derby ed è aperto a qualsiasi risultato.

FIORENTINA-NAPOLI X2 – I viola sono già salvi, la squadra di Gattuso ha bisogno dei tre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League.

MILAN-CAGLIARI OVER 1,5 – Entrambe sono vicine all’obiettivo e l’ufficialità di Champions League e salvezza potrebbe arrivare già dalla prossima partita. Il momento di forma è entusiasmante e si preannuncia una partita con gol.

