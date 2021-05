I pronostici di Serie A, 38ª giornata: il Milan rischia grosso, più facile per Napoli e Juventus

Ultima giornata del campionato di Serie A, si gioca il 38esimo turno. Sono in arrivo altri verdetti, in particolar modo la situazione è caldissima per quanto riguarda la qualificazione in Champions League. Tre partite alle 20.45 nella giornata di sabato, il Cagliari già salvo affronta il Genoa, la Fiorentina sul campo del Crotone, mentre la Sampdoria gioca in casa con il Parma. Alle 15 di domenica l’Inter continuerà la festa scudetto nella gara con l’Udinese, scontro fondamentale tra Atalanta e Milan con i rossoneri in corsa per un posto Champions. La Juventus chiamata dalla trasferta contro il Bologna, il Napoli in casa contro il Verona. Lazio e Roma in trasferta contro Sassuolo e Spezia, inutile Torino-Benevento.

I pronostici di Serie A, 38ª giornata

INTER-UDINESE 1 – La squadra di Antonio Conte dovrà riscattare la sconfitta contro la Juventus e l’obiettivo è quello di chiudere la stagione con 91 punti.

ATALANTA-MILAN GOAL – E’ la partita che vale una stagione per i rossoneri. La compagine di Gasperini è già sicura della qualificazione in Champions, ma dovrà mantenere il secondo posto per una questione di prestigio ma anche economica.

BOLOGNA-JUVENTUS 2 – Entusiasmo a mille per i bianconeri. In campionato è reduce da due vittorie consecutive, in Coppa Italia dal trionfo contro l’Atalanta. Dovrà vincere e sperare nel passo falso di Milan o Napoli.

NAPOLI-VERONA 1 – La squadra di Gattuso ha bisogno dei tre punti per festeggiare la qualificazione in Champions League. Non dovrebbe rischiare contro una squadra senza obiettivi.

SASSUOLO-LAZIO OVER – Si preannuncia una partita scoppiettante tra due squadre che giocano un ottimo calcio.

SPEZIA-ROMA 2 – I giallorossi hanno intenzione di mantenere il settimo posto, la squadra di Italiano è già salva.

TORINO-BENEVENTO 1 – E’ una partita ormai senza obiettivi, i granata sono più motivati dopo la salvezza matematica raggiunta.

LE ALTRE PARTITE: