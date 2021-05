Il gol di Kulusevski, ‘pennellata’ contro l’Atalanta ma proteste per un intervento di Cuadrado. Poi il pareggio [VIDEO]

Si sta giocando la finale di Coppa Italia, sono in campo Atalanta e Juventus in una partita che ha regalato tantissime emozioni nei primi minuti. La squadra di Gasperini entra in campo alla grande e va vicina al gol in due occasioni, il protagonista è Duvan Zapata ma che non riesce a concretizzare.

La partita si sblocca al 31′ con un gol bellissimo di Kulusevski, tiro a giro dell’ex Parma. Non sono mancate le proteste per un intervento di Cuadrado considerato molto duro su Gosens, ma l’arbitro ha deciso di non fischiare. Poi il pareggio con Malinsvskyi. In basso il VIDEO.