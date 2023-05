Balotelli via dal Sion: blitz per SuperMario e destinazione a sorpresa

CalcioWeb

L’avventura di Mario Balotelli con la maglia del Sion non è stata sicuramente all’altezza e l’addio al club svizzero è praticamente certo. La situazione di classifica del Sion è drammatica, occupa l’ultimo posto in classifica e nell’ultima giornata è arrivata una gravissima sconfitta contro il Servette con il punteggio di 5-0.

In 33 partite ha conquistato appena 31 punti, una media da retrocessione diretta. La stagione è ormai compromessa e le possibilità di conferma per Mario Balotelli sono pari allo zero. L’ex Inter e Milan non si è ambientato nella nuova realtà ed è alla ricerca di una nuova squadra. Le qualità dell’attaccante italiano non sono in discussione, la carriera del calciatore è stata condizionata da episodi fuori dal campo.

Il rendimento di Balotelli è stato dai due volti, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Inter, City, Milan, Liverpool, Marsiglia, Nizza, Brescia, Monza, Adana e adesso Sion. E’ stato un grande protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana.

La nuova squadra di Balotelli

Balotelli continua ad essere seguito da alcune squadre del campionato italiano. Continuano a circolare voci sull’interessamento del Palermo, ma solo in caso di promozione in Serie A. La situazione in casa Palermo è ancora molto incerta, la squadra è in corsa per la qualificazione ai playoff in Serie B e tutte le trattative di mercato sono state bloccate.

Nelle ultime ore si è registrato un blitz di mercato per Balotelli da parte del Rapid Bucarest, il futuro dell’attaccante italiano potrebbe essere in Romania. Il nome del calciatore è stato sponsorizzato direttamente da Adrian Mutu, tecnico della squadra. La richiesta di SuperMario è di 1 milione di euro.