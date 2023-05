Belotti si svincola dalla Roma: la nuova squadra del ‘Gallo’

CalcioWeb

La stagione del Andrea Belotti non è stata all’altezza, il calciatore della Roma non è stato in grado di fare la differenza dal punto di vista realizzativo e non sembra essersi ambientato al meglio negli schemi dell’allenatore José Mourinho. L’attaccante italiano è in difficoltà anche dal punto di vista fisico, si tratta di un calciatore forte fisicamente e ha bisogno di giocare con continuità per entrare in forma.

Andrea Belotti è un attaccante centrale, forte fisicamente in grado di giocare da punto di riferimento in un tridente o in coppia con un altro attaccante. E’ un classe 1993 ed è in grado di garantire ancora stagioni ad altissimo livello. E’ in un periodo poco entusiasmante della sua carriera ma le sue qualità non sono in discussione. L’esperienza più importante della carriera è stata al Torino, senza dimenticare le avventure con Albinoleffe e Palermo. E’ stato anche nel giro della Nazionale maggiore italiana.

La nuova squadra di Belotti

Andrea Belotti è in scadenza di contratto a giugno con la Roma e il club giallorosso ha deciso di non rinnovare il contratto. La dirigenza è pronta a rivoluzionare in parte l’attacco e il ‘Gallo’ non rientra più nei piani. Diverse squadre si sono fiondate sull’attaccante e sono pronte a piazzare un colpo importante dal punto di vista tecnico ed economico. Balotti dovrà ridursi l’ingaggio. Una squadra attivissima sul calciomercato è il Genoa, alla ricerca di calciatori di grande esperienza dopo la promozione in Serie A. E’ stata avviata la trattativa per il ritorno in Italia del Papu Gomez, in contemporanea è in ballo anche l’operazione Belotti.

Il ‘Gallo’ non ha chiuso la porta, anzi. La squadra rossoblu stimola molto la fantasia dell’ex Torino e Palermo, le parti hanno deciso di riaggionarsi e una risposta definitiva è attesa nelle prossime settimane. Belotti potrebbe rilanciarsi al Genoa di Gilardino.