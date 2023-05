Borini segue Pirlo: l’addio al Karagumruk e il grande ritorno in Italia

CalcioWeb

E’ sempre più calda la situazione in casa Karagumruk, squadra del campionato turco. Dopo l’addio ufficiale dell’allenatore Andrea Pirlo, anche altri calciatori sono con la valigia in mano. Uno di questi è Fabio Borini, vecchia conoscenza del campionato di Serie A e protagonista di una stagione molto positiva. Le squadre del massimo campionato italiano iniziano a programmare il futuro e il ritorno dell’attaccante è sempre più probabile.

Fabio Borini è un attaccante italiano classe 1991 e il suo ruolo naturale è quello di esterno d’attacco. E’ un jolly dal punto di vista tattico ed è in grado di giocare in altri ruoli del reparto avanzato. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, la prima esperienza è stata in prima squadra. Poi tante avventure in giro per il mondo: Swansea City, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan, Verona e Fatih Karagümrük.

La nuova squadra di Borini

Fabio Borini si è rilanciato dopo una stagione di ottimo livello, dal punto di vista realizzativo e delle prestazioni. Uno dei punti più alti è stato raggiunto con Andrea Pirlo e adesso l’attaccante potrebbe seguire l’allenatore. Il contratto dell’attaccante con il club turco è in scadenza e le parti hanno deciso di chiudere il rapporto prima della fine del campionato. Altri calciatori sono con la valigia in mano e proprio Borini è in contatto per il ritorno in Italia. L’ex attaccante del Milan potrebbe ripartire dal Bologna, alla ricerca di nuovi attaccanti.

Borini è un vecchio pupillo del club rossoblu e la trattativa è adesso destinata ad entrare nel vivo. Pirlo potrebbe prendere il posto di Thiago Motta, seguito con attenzione da Inter e Psg. Il Bologna prepara una mezza rivoluzione in attacco e continua a valutare le offerte per Arnautovic e Orsolini. In entrata spazio a Borini, in grado di tornare ad alti livelli nel campionato di Serie A.