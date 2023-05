Il Karagumruk esonera Pirlo: l’ex Juve trova subito squadra in Italia

CalcioWeb

E’ finita l’avventura in Turchia di Andrea Pirlo, il tecnico italiano è stato ufficialmente esonerato dal Karagumruk dopo la sconfitta con il risultato di 4-1 contro il Trabzonspor. La stagione è stata considerata nel complesso negativa, la squadra occupa il nono posto in classifica ed è reduce da due sconfitte consecutive. In 33 partite Pirlo ha collezionato 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, confermando le qualità nel gioco offensivo e le difficoltà nella fase difensiva.

“Visto che nella prossima stagione non sarà possibile continuare con Andrea Pirlo e il suo staff, gli abbiamo dato il permesso di andare via prima sperando di dargli la possibilità di pianificare il suo futuro. Siamo molto contenti di aver trascorso una stagione con lui, lo ringraziamo per quanto dato al club e gli auguriamo il meglio per il futuro”, si legge sul sito del club turco.

Andrea Pirlo torna in Serie A

Il comunicato del Karagumruk è molto chiaro, l’allenatore Pirlo è già in contatto per programmare il futuro. L’inizio di carriera dell’ex calciatore della Juventus non è stato entusiasmante, la prima esperienza sulla panchina bianconera si è conclusa con il divorzio. Poi la sorpresa dell’accordo con il Karagumruk e il percorso dai due volti.

Il divorzio tra Pirlo e il Karagumruk non è una sorpresa, come già anticipato poco più di un mese fa. Il tecnico è in contatto per il ritorno in Serie A ed una pista caldissima è quella che porta al Bologna. Il club rossoblu è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello e l’allenatore Thiago Motta è finito nel mirino delle più importanti squadre, addirittura il Psg ma anche il Napoli.

Il Bologna inizia a sondare il mercato allenatori e l’idea è quella di affidare la panchina ad un tecnico giovane. Pirlo ha fatto intravedere un ottimo gioco, dovrà migliorare nella fase difensiva. L’occasione Bologna potrebbe rilanciare le ambizioni dell’ex centrocampista.