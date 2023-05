Prima la Nazionale, poi la Serie A: la nuova squadra di Lucas Piton

CalcioWeb

E’ una settimana magica per Lucas Piton, calciatore brasiliano del Vasco Da Gama pronto al definitivo salto di qualità. Il difensore è considerato uno dei migliori prospetti e la convocazione di Roberto Mancini per la Nazionale italiana non è passata di certo inosservata. E’ stato protagonista di una stagione di alto livello e il passaggio in Serie A è sempre più probabile, già dalla prossima sessione di calciomercato.

Lucas Piton Crivellaro è un calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, classe 2000. E’ un terzino sinistro veloce e dotato di una buona progressione palla al piede, il suo punto di forza è anche la precisione nei cross. Cresciuto nelle giovanili Corinthians, si è disimpegnato per le sue qualità ed è stato promosso in prima squadra. Nel 2022 il passaggio al Vasco da Gama, la sua squadra attuale.

La nuova squadra di Lucas Piton

Luca Piton è legato dal contratto con il Vasco Da Gama fino al 2026 e la chiamata della Nazionale italiana ha leggermente fatto lievitare il costo del cartellino. La stagione in Serie A è arrivata nella fase conclusiva e le dirigenze sono in contatto sul mercato per non farsi trovare impreparate ai nastri di partenza per la prossima stagione. Quello di Lucas Piton non è un nome nuovo per i club italiani, già in contatto da tempo per il trasferimento in Italia del brasiliano. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del calciatore è il Torino.

Il 22enne è un vecchio pupillo dei granata e adesso l’affondo potrebbe risultare decisivo. Il club è alla ricerca di nuovi calciatori per il reparto arretrato, considerando anche la probabile partenza di Schuurs. Il brasiliano è sicuramente un calciatore con caratteristiche diverse ma è destinato a diventare il primo tassello della squadra della prossima stagione. La volontà del calciatore è quella di trasferirsi in Italia e mettersi in mostra per la maglia azzurra.