Carlos Alcaraz prepara il biglietto per l’Italia: il calciatore argentino in Serie A

CalcioWeb

Carlos Alcaraz sbarca nel campionato di Serie A. Non stiamo parlando del famosissimo tennista, considerato uno dei migliori talenti in circolazione, ma il calciatore argentino grande protagonista nel campionato inglese. Il calciomercato continua a regalare sorprese e le squadre del massimo campionato italiano sono attivissime per costruire squadre all’altezza.

Alcaraz è una delle poche note positive della stagione del Southampton, squadra di Premier League retrocessa al termine di una stagione da dimenticare. L’argentino è un centrocampista centrale di piede destro, in grado di disimpegnarsi anche da esterno di centrocampo. Classe 2002, è considerato un calciatore di grandissima prospettiva per la sua capacità di ricoprire tante zone del campo, anche in fase offensiva. Cresciuto nelle giovanili del Racing Club, la prima esperienza è stata in prima squadra. Poi il passaggio al Southampthon e il definitivo salto di qualità.

La nuova squadra di Carlos Alcaraz

L’argentino è legato dal contratto con il Southampton fino al 2027 e la valutazione è crollata dopo la retrocessione in Premier League. L’affare potrebbe concludersi per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. In giornata sono circolate voci sul tentativo del Milan, alla ricerca di un centrocampista dopo la recenti delusioni. La squadra, invece, più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Carlos Alcaraz è l’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono reduci da un periodo entusiasmante tra campionato e Champions League, in Serie A puntano il secondo posto e l’attesa per la finale contro il City è sempre più alta. L’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella e sono andati in scena contatti con il tecnico per studiare le mosse per la prossima stagione. L’obiettivo è regalare all’ex Lazio il giusto mix tra giovani ed esperti. Alcaraz è un vecchio obiettivo del club nerazzurro, la trattativa è destinata a concludersi nei primi giorni delle nuova sessione si calciomercato.