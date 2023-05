Duvan Zapata con la valigia in mano: l’affare in Serie A si sblocca

CalcioWeb

La stagione di Duvan Zapata con la maglia dell’Atalanta non è stata entusiasmante, il colombiano ha pagato le condizioni fisiche e le scelte dell’allenatore Gasperini. Il club nerazzurro ha deciso di puntare su Hojlund, le prestazioni del danese sono state entusiasmanti e l’ex Udinese è stato messo un po’ da parte.

La carriera del colombiano è stata di altissimo livello, in Italia è riuscito ad imporsi come uno dei migliori nel suo ruolo. Si tratta di una prima punta molto mobile, in grado di disimpegnarsi in diversi ruoli dell’attacco. E’ forte dal punto di vista fisico e si è dimostrato molto pericoloso in fase realizzativa. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di América de Cali e Estudiantes. Poi l’arrivo in Italia, al Napoli. Le altre esperienze sono state con Udinese, Sampdoria e Atalanta.

La prossima squadra di Duvan Zapata, l’addio all’Atalanta è inevitabile

Duvan Zapata è legato all’Atalanta da un contratto fino al 2024 con opzione per la stagione successiva. Il club nerazzurro è attualmente fuori dalla zona Europa e la dirigenza prepara la rivoluzione per la prossima stagione. In casa Atalanta è destinato ad iniziare un nuovo progetto con calciatori giovani e di prospettiva. Anche l’addio con l’allenatore Gasperini è sempre più probabile.

Dopo Muriel anche un altro attaccante è destinato a cambiare maglia dalla prossima sessione di calciomercato, il riferimento è proprio a Duvan Zapata. Il colombiano è stato individuato dalla Roma come sostituto ideale di Belotti. Il rendimento del ‘Gallo’ in giallorosso non è stato altezza, l’ex Torino non ha fatto la differenza sotto l’aspetto realizzativo.

Sono già andati in scena contatti tra Roma e Atalanta per sbloccare l’affare Zapata, le parti hanno deciso di riaggiornarsi per studiare la formula del trasferimento e sulla valutazione economica. Poi il club giallorosso dovrà raggiungere l’accordo con l’attaccante dell’Atalanta.