Altro che rinnovo, Leao spaventa il Milan: “ecco dove sogno di giocare”

“Voglio vincere la Champions League e il Pallone d’Oro“. Leao ha ben chiari gli obiettivi per il suo futuro e farà di tutto per raggiungerli. Un messaggio che farà sicuramente piacere ai tifosi del Milan ma… chi ha parlato di futuro a tinte rossonere?

Intervistato dalla rivista “Gaffer”, l’esterno portoghese non ha nascosto la volontà di giocare in un campionato più competitivo. “Direi in Premier League. – ha dichiarato Leao rispondendo alla domanda su dove vorrebbe giocare in futuro – Credo che ogni giocatore al mondo voglia giocare lì, è un campionato coinvolgente e competitivo. Ci sono grandi club, un grande pubblico. La Serie A è ben posizionata, ma direi sicuramente la Premier in futuro“.

Quanto questo futuro è vicino? Dipenderà anche dal campo. Il portoghese ha ormai limato gli ultimi dettagli per il rinnovo con il Milan e punta al derby di ritorno di Champions League. A tal proposito: un Milan poco competitivo potrebbe avvicinare di molto il futuro che Leao ha in mente.