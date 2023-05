Juventus, Pistocchi sgancia la bomba: “in arrivo due campioni d’Europa con l’Italia”

CalcioWeb

La Juventus pensa al futuro con il chiaro obiettivo di tornare a lottare per il vertice. La stagione ancora in corso non è stata di certo positiva e tutti gli obiettivi sono stati falliti tra campionato ed Europa. Dopo la penalizzazione, la squadra di Allegri è anche uscita dalla zona Champions, in Europa è reduce dall’eliminazione in Europa League in semifinale contro il Siviglia.

Sono in corso valutazioni anche sul fronte panchina, è sempre più probabile il divorzio con Massimiliamo Allegri. La dirigenza inizia a valutare alcune soluzioni e il nome in pole per la prossima stagione è quello di Igor Tudor, attualmente al Marsiglia.

La bomba di Pistocchi

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha svelato due obiettivi clamorossi per la prossima stagione, si tratta di calciatori in uscita dopo l’ultima deludente stagione.

“Come ho anticipato due settimane fa a Playerwinlive, Verratti e Donnarumma ( stesso agente, Pimenta) sono in trattative con la Juve che vuole ricostruire attorno a loro una squadra più italiana”.