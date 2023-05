Juventus, Szczesny in Premier League: la coppia di portieri 2023/2024

CalcioWeb

La Juventus si gioca la stagione nelle prossime partite. La squadra di Massimiliano Allegri è in corsa per due obiettivi importanti in stagione: il campionato di Serie A con l’intenzione di chiudere almeno al quarto posto mentre in Europa League è altissima l’attesa per il doppio scontro di semifinale contro il Siviglia.

La dirigenza continua a valutare la strategia per la prossima stagione e sono in arrivo importanti notizie. In attesa della decisione sul nome del prossimo direttore sportivo, il club bianconero inizia a muoversi sul fronte calciatori. E’ prevista una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti, sono state avviate già le prime trattative in entrata ed uscita. La Juventus inizia a muoversi sul fronte esterni, valutazioni anche sul reparto avanzato.

I portieri della Juventus

Sul fronte portieri la situazione è già delineata. Szczesny si è dimostrato un estremo difensore di sicuro affidamento, ma il contratto del polacco è in scadenza di contratto a giugno 2024 e il club sembra intenzionato ad incassare qualcosa dal cartellino. Il futuro dovrebbe essere al Tottenham, pronto a sborsare una cifra di circa 15 milioni di euro.

La Juventus ha già deciso la coppia di portieri per la prossima stagione. Il titolare sarà Mattia Perin, grande protagonista quando chiamato in causa. Per questo motivo il club bianconero ha deciso di abbandonare la pista Vicario dell’Empoli, nel mirino di tante squadre del campionato di Serie A e con una valutazione alta. Il secondo portiere della Juventus sarà Marco Carnesecchi, attualmente della Cremonese ma in prestito dall’Atalanta.

E’ un portiere classe 2000 considerato uno dei migliori in prospettiva. Si tratta di un estremo difensore molto reattivo tra i pali, bravo anche nelle uscite. E’ migliorato molto anche con i piedi. La prima esperienza della carriera è stata al Trapani. La definitiva consacrazione si è registrata alla Cremonese, adesso l’opportunità di giocarsi il posto da titolare alla Juventus.