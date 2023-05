N’Dicka di sì! Il calciatore francese sbarca in Serie A con un anno di ritardo

CalcioWeb

Un altro grande colpo nel campionato di Serie A, le squadre del massimo torneo italiano continuano a muoversi per il futuro. La stagione è entrata nella fase decisiva e le dirigenze iniziato a muoversi per programmare al meglio le trattative di calciomercato. E’ ai dettagli la trattativa per l’arrivo in Italia di Obite Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte.

Obite Evan N’Dicka è un difensore centrale francese di origini camerunesi, attualmente gioca con l’Eintracht Francoforte ma l’addio dalla prossima stagione è praticamente certo. Si tratta di un difensore mancino, in grado di disimpegnarsi da centrale o nel ruolo di terzino. E’ dotato di un’ottima velocità e di un tiro potentissimo. Cresciuto nell’Auxerre, la prima vera esperienza è stata in prima squadra proprio con il club francese. Si mette in mostra come un difensore affidabile e nel 2018 passa al Francoforte. E’ l’esperienza della definitiva consacrazione ed entra nel giro della Nazionale francese.

La nuova squadra di N’Dicka

Le ultime ore sono state decisive per il futuro di Obite Evan N’Dicka. Secondo le ultime notizie è stato raggiunto l’accordo con la Roma, la squadra più attiva in Serie A. Il club giallorosso ha già messo a segno il colpo Aouar, a parametro zero. Anche N’Dicka è in scadenza di contratto a giugno 2023 e la decisione con il Francoforte è stata quella di non rinnovare. Il difensore francese è entrato in contatto con il club giallorosso e l’intesa è stata raggiunta sulla base di un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. Il calciatore sbarca in Serie A con un anno di ritorno, dopo il corteggiamento dei club italiani nelle ultime sessioni di mercato.

La Roma continua a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva. La stagione dei giallorossi è stata condizionata da tanti infortuni e le alternative non sono sempre state all’altezza. Mourinho ha chiesto alla dirigenza un intervento netto per rimanere alla Roma, le prime due mosse sono state di alto livello.