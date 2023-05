Roma, sorpresa sul mercato: il nuovo attaccante arriva dal Brasile

CalcioWeb

La Roma è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato, i giallorossi sono stati protagonisti di una stagione di ottimo livello e l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. La squadra di Mourinho è ancora in corsa per obiettivi molto importanti, dalla qualificazione in Champions League alla semifinale di Europa League.

Lo Special One è sempre più intenzionato a continuare il rapporto nella Capitale e avrebbe chiesto l’arrivo di calciatori di un certo spessore più qualche giovane. La proprietà è molto ambiziosa e punta ad imporsi ad altissimi livelli a stretto giro di posta. I dirigenti sono in contatto per anticipare i tempi e dal Brasile continuano a circolare notizie a sorpresa.

Roma, il nome dal Brasile

Secondo alcune notizie provenienti dal Brasile, la Roma sarebbe in tattativa avanzata con il Santos per il trasferimento in Italia dell’attaccante Marcos Leonardo, 20 anni compiuti ieri, che in questa stagione con la maglia del ‘Peixe’ ha giocato 20 partite segnando 8 gol e due assist.

Promosso in prima squadra dal 2020, quando aveva appena 17 anni, Marcos Leonardo è alto 1.74 ed è una prima punta in grado di giocare anche in posizione defilata. Indossa la maglia n.9. La valutazione del calciatore è di circa 20 milioni e nel contratto con i brasiliani, valido fino al 2026, è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. La Roma avrebbe già mandato emissari per valutare la fattibilità dell’operazione. Si preannuncia un testa a testa con lo Sporting.