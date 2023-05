Serie A decimata! Squalificati 11 calciatori, 2 allenatori e un assistente tecnico

CalcioWeb

Anche la 36ª giornata del campionato di Serie A è andata in archivio e sono arrivate nuove importanti indicazioni per le zone alta e basse della classifica. Il Napoli campione d’Italia torna al successo, la squadra di Luciano Spalletti si è aggiudicata il big match contro l’Inter con il risultato di 3-1. Nel posticipo tonfo della Juventus contro l’Empoli, 4-1 il risultato finale. Pareggio 2-2 tra Salernitana e Roma.

E’ sempre più calda la zona Champions League. Vittoria dell’Atalanta davanti al pubblico amico contro l’Hellas Verona (3-1), tutto facile per il Milan contro la Sampdoria (5-1). Il Monza si conferma in un momento eccezionale (1-2 sul campo del Sassuolo), la Lazio vince a Udine e festeggia la Champions League. Cinque gol in trasferta del Bologna contro la Cremonese, pareggi in Lecce-Spezia e Torino-Fiorentina.

Serie A, i calciatori squalificati

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara due volte per circa trenta secondi; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e altri oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della dirigenza della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ORSOLINI Riccardo (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DANILIUC Flavius David (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

ELMAS Eljif (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GUNTER Koray (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PARISI Fabiano (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

UDOGIE Iyenoma Destiny (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DALL’OMO Alessandro (Monza): per essersi, al 49° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva, entrando all’interno del terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

RAMPULLA Michelangelo (Salernitana): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CERRA Giovanni (Roma): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.