Walter Zenga si rimette in gioco: la nuova destinazione a sorpresa

Walter Zenga è pronto a rimettersi in gioco e la prossima sfida si preannuncia affascinante dal punto di vista personale e umano. Ex calciatore e allenatore, il classe 1960 non allena dall’esperienza a Cagliari e l’attesa per la prossima sfida è altissima. E’ un ex calciatore di ruolo portiere, chiamato ‘L’uomo Ragno’. Nel corso della carriera da giocatore ha indossato le maglie di Salernitana, Savona, Sambenedettese, Inter, Sampdoria, Padova e N.E. Revolution.

La carriera da allenatore è iniziata proprio dal club statunitense, poi tantissime esperienze in giro per il mondo: Brera, Național Bucarest, Steaua Bucarest, Stella Rossa, Gaziantepspor, Al-Ain, Dinamo Bucarest, Catania, Palermo, Al-Nassr, Al-Nasr, Al-Jazira, Sampdoria, Al-Shaab, Wolverhampton, Crotone, Venezia e Cagliari. Poi la carriera da opinionista.

La nuova avventura di Walter Zenga

Le ultime trattative con club italiani non hanno trovato esito positivo. Walter Zenga ha deciso, così, di cambiare ruolo ed è pronto per una nuova avventura. Il 63enne vola in Indonesia per diventare il nuovo direttore tecnico del Persita. La squadra si è classificata al nono posto e il rendimento è stato molto altalenante.

In 34 partite ha collezionato 47 punti frutto di 13 vittorie, 8 pareggio e 13 sconfitte. La società è molto ambiziosa e punta ad un futuro di grande successo, l’arrivo di Walter Zenga rappresenta il primo tassello della ricostruzione.