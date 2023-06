Calciomercato, Jorginho-Zaniolo-Morata: tris di ritorni in Serie A

CalcioWeb

E’ pronto a decollare definitivamente il calciomercato in Serie A. In attesa della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, le dirigenze iniziano a lavorore per definire i primi innesti per la prossima stagione. E’ pronta a partire la ‘caccia’ al Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto e di diritto favorita anche per la prossima stagione.

Subito dietro Inter, Milan e Juventus, senza dimenticare la Roma di Josè Mourinho, sempre più attiva sul fronte trattative. L’anti-Napoli è stata la Lazio, una delle sorprese più belle e trascinata da un grande allenatore come Maurizio Sarri. Tre calciatori, in uscita dai rispettivi club di appartenenza, sono destinati al ritorno in Serie A.

Alvaro Morata

Alvaro Morata è uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato. La stagione con la maglia dell’Atletico Madrid è stata dai due volti e l’addio ai Colchoneros è molto probabile. E’ un calciatore ancora in grado di fare la differenza, dal punto di vista tecnico e realizzativo. Sono tre le squadre italiane in contatto con Morata. Il Milan è alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Ibrahimovic, così come la Roma dopo il grave infortunio di Abraham. Nelle ultime ore si è registrato il ritorno di fiamma della Juventus.

Nicolò Zaniolo

L’ex Roma è reduce dal rendimento positivo con il Galatasaray e si è rilanciato dopo gli ultimi mesi deludenti alla Roma. E’ un calciatore in grado di fare la differenza ed è tornato a buoni livelli anche sotto l’aspetto fisico. Proprio la Juventus è tornata alla carica per l’attaccante e l’affare potrebbe concludersi con un vero e proprio affare anche dal punto di vista economico.

Jorginho

E’ di proprietà dell’Arsenal e il contratto è in scadenza nel 2024. La conferma ai Gunners è sempre più incerta ed è iniziata una trattativa con la Lazio. L’ex Chelsea è un pupillo di Maurizio Sarri, l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio ma l’operazione è pronta ad entrare nel vivo con concrete possibilità di concretizzare l’affare.