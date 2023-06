La confessione di Diletta Leotta, svelato il nuovo allenatore del Napoli

CalcioWeb

Il Napoli continua il casting per la scelta del nuovo allenatore. Gli azzurri sono reduci dal rendimento di altissimo livello in Serie A e il campionato è stato dominato in lungo e in largo. Il percorso in Champions League, invece, si è fermato ai quarti di finale contro il Milan e le recriminazioni sono tantissime.

Il percorso con Luciano Spalletti in panchina si è interrotto sul più bello. Le parti hanno deciso di ‘divorziare’ e la notizia è stata confermata nelle ultime ore. L’allenatore ex Roma si è dimostrato uno dei migliori nel suo ruolo ed è già finito nel mirino di tante squadre per la stagione 2024-2025.

Il prossimo allenatore del Napoli

Come annunciato dal presidente De Laurentiis, il Napoli valuta circa 40 allenatori per trovare il profilo giusto del sostituto di Spalletti. I nomi in Italia sono quelli di Thiago Motta e Italiano, difficile la trattativa per Simone Inzaghi. Poi il Ct della Nazionale italiana Mancini e tante altre soluzioni all’estero con Benitez, Conceicao, Galtier, Emery, Luis Enrique, Marcelino e Nagelsmann.

“E’ Vincenzo Italiano l’allenatore favorito per raccogliere l’eredità di Spalletti”, è la confessione di Diletta Leotta in diretta per DAZN. L’allenatore della Fiorentina è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva in una finale, la prima in Coppa Italia contro l’Inter e la seconda in Conference League contro il West Ham. Il 45enne si è dimostrato un allenatore di altissimo livello e l’ultima stagione sulla panchina dei viola è stata sorprendente.

E’ legato dal contratto con la Fiorentina e l’incontro decisivo è previsto a stretto giro di posta. La chiamata della squadra campione d’Italia potrebbe fare la differenza e rappresentare l’occasione della vita. Nel corso della carriera è stato protagonista con Vigontina San Paolo, Arzignano Valchiampo, Trapani, Spezia e proprio Fiorentina. Adesso il probabile salto di qualità in una squadra in grado di lottare su tutti i fronti.