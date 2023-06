Gattuso insieme a Paratici: l’allenatore e l’ex Juve tornano in Italia!

CalcioWeb

I club italiani iniziano a programmare la stagione con l’intenzione di svoltare dal punto di vista tecnico e dei risultati. Tanti calciatori sono destinati a cambiare maglia ed è pronto a partire anche un valzer di allenatori. Un tecnico reduce da esperienze altalenanti è Gennaro Gattuso, un allenatore considerato di alto livello e pronto a ripartire dopo l’esperienza al Valencia.

La carriera da calciatore è stata di altissimo livello, le esperienze più importanti sono state con la maglia del Milan e con quella della Nazionale italiana. Nel corso della carriera ha indossato anche le divise di Perugia, Rangers, Salernitana e Sion.

Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, la prima esperienza è stata al Palermo. Nel 2014 il passaggio all’Ofi Creta, poi Pisa, Milan, Napoli e Valencia, senza dimenticare la breve avventura alla Fiorentina durata appena 20 giorni.

La nuova esperienza di Gennaro Gattuso, in coppia con Paratici

La stagione in Serie A si è chiusa anche con verdetti a sorpresa, in particolar modo la retrocessione in Serie B della Sampdoria. La stagione dei blucerchiati è stata condizionata dai problemi societari e la retrocessione è stata quasi una conseguenza. La svolta si è registrata con l’arrivo di Radrizzani e, in attesa di risolvere gli ultimi problemi, gli uomini blucerchiati iniziano a programmare il futuro.

La decisione per la panchina è stata quella di ‘divorziare’ da Stankovic, una scelta dolorosa ma inevitabile. E’ già partita la corsa al nuovo allenatore e la trattativa avanzata è quella con Gennaro Gattuso. L’ex Milan è in contatto anche con altre società all’estero, ma lo scatto della Sampdoria dovrebbe risultare decisivo.

Radrizzani e Manfredi sono pronti a riportare in Italia anche Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus inibito in relazione allo scandalo plusvalenze del club bianconero. L’ex direttore della Juve dovrebbe svolgere il ruolo di consulente della Sampdoria, in grado comunque di ricoprire attività dirigenziali nonostante l’inibizione.