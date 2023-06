Serie A grandi firme: Ashley Young in Italia per la seconda volta

CalcioWeb

Il calciomercato è sempre più caldo. La sessione estiva è destinata ad entrare nel vivo a stretto giro di posta e le dirigenze sono in contatto per concludere trattative a sorpresa. Un calciatore destinato al ritorno in Serie A per la seconda volta è Ashley Young, già protagonista in Italia con la maglia dell’Inter. Si tratta di un calciatore di grande esperienza, è un classe 1985 e in grado di garantire ancora uno o due stagioni ad alti livelli.

E’ un esterno in grado di giocare in tutti i ruoli della fascia, anche da terzino grazie alla sua duttilità. E’ dotato di grande corsa, velocità e agilità, in più riesce a garantire una buona tecnica di base. Cresciuto nelle giovanili del Watford, la prima vera esperienza è stata proprio con la prima squadra del club inglese. Il definitivo salto di qualità si è registrato all’Aston Villa, poi la grande occasione al Manchester United. Diventa un punto di riferimento della squadra, dentro e fuori dal campo. Nel 2020 l’arrivo in Italia, all’Inter. L’esperienza è dai due volti. Infine il ritorno all’Aston Villa.

La nuova squadra di Ashley Young

E’ stato autore di una stagione di altissimo livello con la maglia del club inglese e della qualificazione alla prossima Conference League. I protagonisti dell’impresa sono con la valigia in mano, dall’allenatore Emery ad Ashley Young. Il calciatore inglese è in scadenza di contratto e la decisione è stata quella di non rinnovare. E’ stato contattato da un club del Qatar ma la trattativa non è nella fase calda.

L’ex Inter, invece, è destinato al ritorno nel campionato di Serie A per la seconda volta l’esperienza con l’Inter. E’ infatti un obiettivo della Salernitana, alla ricerca di un altro calciatore di grande esperienza sulla fascia per formare una grande coppia con Candreva. La trattativa è pronta a decollare definitivamente.