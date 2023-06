Serie B grandi firme: arrivano Kolarov e Balzaretti!

CalcioWeb

La Serie B è nella fase finale. Dopo la retrocessione del Brescia ai playout contro il Cosenza, è in arrivo anche l’ultimo verdetto: la terza promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa. Nel frattempo le dirigenze iniziano a muoversi per la prossima stagione e le prime novità sono sorprendenti.

Aleksandar Kolarov è il nuovo direttore sportivo del Pisa. Il ds, che ha preso il posto di Claudio Chiellini che aveva rescisso il contratto consensualmente alcuni giorni fa, ha firmato un contratto con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2023.

Ex calciatore di altissimo livello, nel corso della carriera ha indossato maglie di un certo spessore: Inter, Manchester City, Roma, Lazio e Stella Rossa, oltre ad aver vestito per 94 volte la maglia della nazionale serba, Aleksandar Kolarov ha scelto di proseguire la sua esperienza nel mondo del calcio nel ruolo di direttore sportivo. L’ex Roma sarà a Pisa nelle prossime ore per iniziare la costruzione della squadra.

Il futuro di Balzaretti

E’ finita l’avventura del direttore sportivo Federico Balzaretti al L.R. Vicenza. Il club biancorosso ha comunicato con una nota che alla scadenza contrattuale, prevista al 30 giugno, non proseguirà la collaborazione, di comune accordo. “Il club biancorosso desidera ringraziare Federico per l’impegno profuso, la passione dimostrata e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale”.

Ex calciatore di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma, oltre che della nazionale A (per lui 16 presenze), Balzaretti era arrivato a Vicenza nel novembre 2021. Secondo le ultime notizie potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo alla Sampdoria, reduce dalla retrocessione in Serie B.