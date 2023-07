Calciomercato Juventus: una rescissione, un nuovo difensore e un nome a sorpresa

CalcioWeb

Il calciomercato della Juventus è pronto a decollare definitivamente. L’arrivo di Weah rappresenta già una garanzia e il nuovo esterno bianconero è stato protagonista di una grande prestazione nella sfida amichevole contro il Milan. Non fanno più parte della rosa calciatori importanti come Di Maria, Paredes e Cuadrado, in più altri sono con la valigia in mano. Le richieste ufficiali di Massimiliano Allegri sono due: il centrocampista Kessie e l’attaccante Lukaku.

Le operazioni sono nella fase avanzata e i bianconeri dovranno prima chiudere le trattative in uscita e poi definire gli accordi con Barcellona e Chelsea.

Juventus: una rescissione, un nuovo difensore e un nome a sorpresa

La Juventus ha comunicato ufficialmente le rescissione del contratto di un calciatore che non rientrava più nei piani. “ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus. In bocca al lupo, Mohamed”, si legge sul profilo Twitter bianconero.

E’ in arrivo anche un innesto interessante in difesa: si tratta di Facundo Gonzalez, calciatore uruguaiano classe 2003. E’ considerato un calciatore di grande prospettiva ed è molto forte fisicamente e nel gioco aereo. L’affare con il Valencia è ai dettagli. Non solo Kessie, la Juventus è alla ricerca di un altro centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri ed è spuntato il nome di una vecchia conoscenza del campionato di Serie A. Stiamo parlando di Remo Freuler, centrocampista classe 1992 del Nottingham Forest.

Lo svizzero è in trattativa con i bianconeri ed è in grado di occupare diversi ruoli del centrocampo. E’ un calciatore bravo negli inserimenti e dotato di una buona tecnica. Nel corso della carriera ha indossato le maglie anche di Winterthur, Grasshoppers e Lucerna.