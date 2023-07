Chi è Cristiana Girelli? Bella e letale: l’attaccante dell’Italia dall’esultanza virale | FOTO

CalcioWeb

Il numero 10 nella storia dell’Italia calcistica è legato a campioni straordinari, lei può tranquillamente sedersi al tavolo con loro. Il numero 10 dell’Italia femminile è Cristiana Girelli, una delle giocatrici più forti e decisive del calcio italiano. Caratteristiche che ha già dimostrato, agli occhi del mondo, nella gara inaugurale dei Mondiali 2023.

Le sono bastati, infatti, appena 4 minuti per entrare e decidere la gara inaugurale contro l’Argentina con un bel colpo di testa che ha permesso alle azzurre di ottenere 3 punti pesanti nell’economia di un giro complicato con Svezia e Sudafrica. Scopriamo qualcosa di più sulla carriera, la vita privata e le passioni di Cristiana Girelli.

La carriera

Cristiana Girelli nasce il 23 aprile 1990 a Gavardo. Da bambina gioca a pallone nella farmacia del papà che, vista la grande passione per il calcio e la necessità di preservare gli scaffali (usati come porta!) del negozio le permette di giocare nel Rigamonti Nuvolera, la squadra di cui era presidente. Cristiana ha talento. Se ne accorge il Bardolino Verona (poi AGSM Verona) che chiede informazioni su di lei. La risposta è perentoria: “io a giocare con le femmine non ci vengo”. Che caratterino!

La famiglia la convince, è la scelta giusta. Nel 2005 esordisce in Serie A: fino al 2013 veste la maglia delle scaligere, segna 67 gol, vince 3 Scudetti, 3 Supercoppe e 3 Coppe Italia. Si consacra definitivamente al Brescia con cui segna 100 gol in campionato, vince altri 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 4 Supercoppe. Nel 2018 si lega alla Juventus e continua a riempire la bacheca con 4 Scudetti, 3 Supercoppe e 3 Coppe Italia. Arrivano 2 titoli di miglior marcatore della Serie A (2019-2020 con 16 gol e 2020-2021 con 22 gol) e viene inserita nella Hall of Fame del calcio italiano categoria “Calciatrice Italiana 2022”.

Nel 2012 la prima chiamata in Nazionale, l’esordio il 6 marzo 2013 contro l’Inghilterra nel Torneo di Cipro. Nel 2019 gioca i Mondiali in Francia segnando una tripletta nel 5-0 alla Giamaica. Segna a raffica nelle gare di qualificazione agli Europei e ai Mondiali per un totale di 54 gol con la maglia azzurra.

La vita privata

Seppur molto seguita sui social, spazio nel quale racconta la sua vita quotidiana dentro e fuori dal campo di gioco, Cristiana Girelli è molto riservata sotto il profilo sentimentale. Si sa che nel suo cuore c’è Federica, detta ‘Chicca’, la nipotina, figlia della sorella maggiore Nicole. “È la mia vita. È felicità, se pur piccola è la mia àncora. Mi rifugio sempre sempre nel suo sorriso, nella sua manina, nel suo bacio. È un regalo della vita e me lo tengo stretto“, ha dichiarato in passato.

Il resto degli scatti che posta l’attaccante della Juventus e della Nazionale sono in compagnia di familiari, amici e compagne di squadra con alcune delle quali, come Martina Rosucci, ha un rapporto molto stretto.

L’esultanza che è già virale

Capace di giocare da terminale offensivo, ma anche in coppia o a supporto di un attaccante, letale di testa e di destro, ma anche abile in fase di rifinitura, Cristiana Girelli di gol ne ha segnati tantissimi (oltre 250 in carriera!) e la sua esultanza l’abbiamo imparata a conoscere nel tempo.

Il gesto è ormai virale: la mano sinistra intorno all’occhio, l’indice della mano destra che gira all’impazzata. Ma qual è il significato di questo gesto particolare? Niente di più semplice. Il significato è… Cristiana Girelli. La mano sull’occhio forma una C, prima lettera del suo nome, l’indice della mano destra ‘gira’ come il suo cognome.