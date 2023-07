Hudson-Odoi prenota il biglietto per l’Italia: affare da 15 milioni di euro

CalcioWeb

Hudson Odoi prenota il biglietto per l’Italia e si prepara ad affrontare un campionato in Serie A. E’ pronta a chiudersi con il botto la settimana di calciomercato e le squadre del massimo torneo italiano continuano a muoversi per la prossima stagione con l’obiettivo di migliorarsi in tutti i ruoli. E’ arrivato il momento dell’arrivo in Italia di Callum Hudson-Odoi.

Chi è Callum Hudson-Odoi

Si tratta di un calciatore inglese naturalizzato ghanese e della nazionale ghanese. E’ un esterno d’attacco in grado di giocare sia a destra che a sinistra e all’occorrenza anche da trequartista e da ‘falso nove’. E’ bravo nell’uno contro uno e nella fase di dribbling. È figlio dell’ex calciatore ghanese Bismark Odoi.

Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, è stato poi promosso in prima squadra dimostrandosi comunque una soluzione interessante. Il 30 agosto 2022 è stato ceduto in prestito al Bayer Leverkusen. E’ tornato ai Blues, ma solo di passaggio. E’ infatti imminente il trasferimento alla Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti ed il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore in Italia in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro compresi di bonus. Il diritto potrebbe diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni. L’arrivo a Roma è previsto a breve, poi le visite mediche e la firma del contratto. La Lazio è sempre più scatenata.