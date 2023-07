Mbappé e Verratti, contatti con l’Al Hilal: le offerte monstre e le risposte

CalcioWeb

L’Al Hilal continua a fare la voce sul fronte calciomercato. Il grande obiettivo è sempre stato Kylian Mbappé e rappresentanti del club sono volati a Parigi per provare a convincere il calciatore. L’offerta è stata clamorosa: un biennale da 400 milioni di euro a stagione. L’attaccante ha rifiutato e continua a spingere per il trasferimento immediato al Real Madrid.

Il Psg aveva accettato l’offerta per il suo fuoriclasse ed adesso dovrà riaprire la trattativa con il club spagnolo per una cifra sicuramente al ribasso: sarà, infatti, impossibile raggiungere la cifra di 300 milioni offerta dall’Al Hilal.

E’ pronto al trasferimento in Arabia Saudita, invece, Marco Verratti. Il blitz dell’Al Hilal per il centrocampista ha portato i frutti sperati e la trattativa è nella fase conclusiva. Secondo le ultime notizie il calciatore ex Pescara avrebbe già raggiunto l’accordo, in fase avanzata anche l’intesa tra i club.