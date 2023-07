Mondiali femminili 2023, calciatrice costretta a fingere un infortunio: il VIDEO è virale

CalcioWeb

I Mondiali femminili 2023 sono iniziati da qualche giorno e già hanno regalato importanti emozioni. La più grande, per noi italiani, riguarda senza dubbio la vittoria delle azzurre contro l’Argentina firmata da un colpo di testa vincente di Cristiana Girelli. Un successo di misura, ma pesante nell’economia del girone. Lo stesso può dire l’Olanda che ha raccolto 3 punti importanti grazie al successo per 1-0 contro il Portogallo.

Nel corso della partita è avvenuto un episodio a dir poco singolare, giudicato secondo molti come antisportivo e diventato ben presto virale attraverso i social. Protagonista il tecnico Andries Jonker e una delle sue calciatrici.

Il finto infortunio

In vantaggio di un gol e con il cronometro a favore, il CT dell’Olanda ha sentito il bisogno di riorganizzare la squadra con un timeout stile basket. Per farlo, l’allenatore ha chiesto a una delle sue giocatrici, Danielle van de Donk, di fingersi infortunata. “Danielle stai giù!” le ha urlato più volte, vista la titubanza della calciatrice che poi si è seduta sul terreno di gioco, senza neanche sforzarsi troppo per simulare un problema fisico, chiedendo l’intervento del medico.

A quel punto, mentre lo staff sanitario ‘curava’ la calciatrice in campo, l’allenatore ha chiamato a raccolta le altre ragazze per dare le ultime indicazioni per difendere l’1-0 e raccogliere i 3 punti.

lmao you cant make this shit up 😭 pic.twitter.com/0nkxo9AVBa — hirushi 🦷🫀 (@cowb0yinthealps) July 23, 2023