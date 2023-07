Mondiali femminili, chi è Yamila Rodriguez: il tatuaggio di Cristiano Ronaldo scatena il caos | FOTO

CalcioWeb

Il Mondiale femminile di calcio entra nella fase importante e l’Italia si prepara a scendere in campo per la seconda partita della fase a gironi. La prima gara contro l’Argentina è stata entusiasmante e si è conclusa a favore delle azzurre con il punteggio di 1-0. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi un colpo di testa perfetto di Girelli ha sbloccato l’incontro. E’ già alta l’attesa per la seconda partita contro la Svezia mentre l’Argentina non potrà permettersi un passo falso contro il Sudafrica.

Al 77′ della partita contro l’Italia è entrata in campo Yamila Tamara Rodriguez, attaccante del Palmeiras e pronta a giocare dal primo minuto nella prossima partita. La prima esperienza della carriera è stata con la maglia del Boca Juniors e si è dimostrata subito un punto di riferimento per la squadra. Durante la sessione invernale della stagione 2017-2018 passa al Santa Teresa. Poi il ritorno in Argentina e nel 2013 il trasferimento al Palmeiras, la sua squadra attuale. E’ un punto di riferimento anche della Nazionale argentina.

Yamila Tamara Rodriguez, i tatuaggi scatenano il caos

E’ scoppiato un vero e proprio caso in Argentina con riferimento ai tatuaggi di Yamila Tamara Rodriguez. Tutto è nato dall’intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIFA e ad attirare l’attenzione sono stati alcuni aspetti personali. L’argentina ha mostrato due tatuaggi, uno in onore di Maradona e uno in omaggio a… Cristiano Ronaldo. I tifosi argentini hanno attaccato la 25enne sui social con l’accusa di aver preferito il portoghese all’idolo Leo Messi. Yamila Tamara Rodriguez è stata considerata addirittura una nemica del calciatore dell’Inter Miami.

Le offese hanno superato ogni limite e proprio l’argentina ha pubblicato un messaggio sui profili social chiedendo rispetto. La situazione è diventata paradossale e rischia di condizionare il rendimento della squadra. L’argentina dovrà concentrarsi sul campo e trascinare il gruppo verso il passaggio del turno.