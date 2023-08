Atalanta, brutto infortunio per El Bilal-Touré: il nome del sostituto

CalcioWeb

Vigilia di campionato in casa Atalanta, chiamata dalla difficile trasferta contro il Sassuolo. Le ultime ore sono state condizionate dall’infortunio di El Bilal Touré, l’acquisto più oneroso della storia del club. L’attaccante ha riportato un grave infortunio e dovrà rimanere fermo per almeno tre mesi.

“Nel corso della gara amichevole contro la Juventus El Bilal Touré ha riportato una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Il quadro clinico necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo”, si legge sul sito del club.

Il sostituto di El Bilal Touré

Le strategie sul fronte calciomercato dell’Atalanta rischiano di cambiare per il reparto avanzato. Il riferimento dovrebbe coinvolgere solo Muriel, destinato a continuare l’esperienza in nerazzurro. Valutazioni sul futuro di Zapata, nel mirino della Roma e serio candidato alla partenza anche dopo l’infortunio di Toure.

L’Atalanta è pronta a tornare alla carica per un vecchio obiettivo: Lorenzo Colombo del Milan con la possibilità di alternarsi con Scamacca, proprio in attesa del recupero di Toure. Il 21enne sembrava destinato al Monza, ma adesso la situazione è destinata a cambiare. I rapporti tra Atalanta e Milan sono ottimi come conferma anche l’operazione De Ketelaere.