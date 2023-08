Roma scatenata, 4 botti in poche ore: l’11 di Mourinho è devastante | FOTO

CalcioWeb

E’ la Roma la regina delle ultime ore di calciomercato. L’allenatore Mourinho dovrà puntare alla vittoria dello scudetto dopo le ultime importantissime trattative per completare l’organico. I giallorossi sono destinati al definitivo salto di qualità dopo le ultime stagioni comunque positive e la vittoria di un trofeo come la Conference League.

La cessione di Ibanez in Arabia Saudita ha sbloccato altre operazioni e ben 4 innesti sono in arrivo. La prima parte di calciomercato ha regalato colpi molto importanti allo Special One: Ndicka e la conferma di Llorente in difesa, Aouar a centrocampo e Kristensen sulla fascia destra.

Come cambia l’11 di Mourinho

In porta confermatissimo Rui Patricio, autore di una stagione molto importante a difesa della porta dei giallorossi. In difesa la novità riguarda l’arrivo di Ndicka, un calciatore in grado di garantirsi il ruolo da titolare. A completare il reparto due certezze: Mancini e Smalling. La conferma di Llorente rappresenta una buona mossa, la dirigenza è in contatto per chiudere un’altra operazione. L’obiettivo è Demiral, ma la trattativa non è ancora nella fase calda.

A centrocampo la coppia di esterni sarà formata da Kristensen e Spinazzola, poi la rivoluzione nella parte centrale. Gli addii di Wijnaldum e Matic non sono passati inosservati, in entrata è già arrivato Aouar. Sempre per la mediana è stato definito un doppio affare con il Psg per gli arrivi di Renato Sanches e dell’ex Juventus Paredes. Si tratta di una coppia completa, in grado di garantire qualità e quantità al reparto.

Sulla trequarti la fantasia e qualità di Pellegrini e Dybala, due calciatori che non hanno bisogno di presentazioni. In attesa del recupero di Abraham, la Roma è pronta a chiudere un doppio innesto e uno tra Belotti e Solbakken potrebbe partire. Il prescelto in attacco è Duvan Zapata dell’Atalanta, l’affare è ai dettagli e la fumata bianca è attesa a breve. In arrivo anche Marcos Leonardo, talento del Santos in grado di garantire importanti soluzioni a Mourinho. La Roma non può nascondersi: l’obiettivo è lo scudetto.