Calciomercato, le ultime: Beto cambia maglia, ex Milan alla Fiorentina

Ultimi giorni caldissimi sul fronte calciomercato e trattative in Serie A sempre più calde. Ad una settimana dal gong della sessione estiva altri due calciatori sono pronti a cambiare maglia. La 2ª giornata del massimo torneo italiano è ormai alle porte e una squadra in grande spolvero si è dimostrata la Fiorentina, reduce dalla bella vittoria sul campo del Genoa.

Proprio il club viola ha chiuso nelle ultime ore un innesto a sorpresa per il centrocampo. E’ ai dettagli l’operazione per l’arrivo in viola di Aster Vranckx, ex Milan e di proprietà del Wolfsburg. L’intesa è stata raggiunta per una cifra di circa 7 milioni di euro. E’ un centrocampista centrale molto duttile e in grado di giocare diversi ruoli della mediana.

E’ finita l’avventura in Italia dell’attaccante Beto, attualmente all’Udinese. Il portoghese classe 1998 è pronto al trasferimento all’Everton per una cifra di 30 milioni di euro più bonus.