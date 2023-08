Inter, la strategia sul calciomercato dopo il caso-Samardzic: ritorno in attacco!

CalcioWeb

Le ultime ore di calciomercato in casa Inter hanno regalato grandi sorprese. E’ sfumato clamorosamente l’affare Samardzic con l’Udinese e il club nerazzurro sembra indirizzato alla conferma di Stefano Sensi, protagonista di un pre-campionato di ottimo livello. In attacco è arrivato Marko Arnautovic e la sessione estiva potrebbe regalare un’altra sorpresa nel reparto avanzato.

Il club nerazzurro ha contattato l’ex Alexis Sanchez, reduce dall’esperienza con la maglia del Marsiglia. Si tratta di una vecchia conoscenza della Serie A anche per l’esperienza con la maglia dell’Udinese. La stagione in Francia è stata nel complesso buona e il cileno si è rilanciato.

L’arrivo del classe 1988 è legato alla partenza di Correa, in trattativa per il passaggio in Arabia Saudita. Il sostituto è stato individuato in Alexis Sanchez e il cileno avrebbe già dato l’ok al grande ritorno.