Calciomercato Serie A: ufficialità e arrivi per le romane. Inter, salta tutto

Giornata importante in Serie A sul fronte calciomercato, tra arrivi, ufficialità, ritorni e frenate ormai definitive. Attive le due squadre della capitale. Da ufficioso è diventato infatti ufficiale il trasferimento di Paredes alla Roma. L’ex Juve ritorna in giallorosso a distanza di anni, andando a sostituire il partente Matic. Il club di Friedkin lo ha ufficializzato con un “Bentornato a casa Leo!”.

Sempre a Roma, ma sponda Lazio, da registrare un arrivo: è quello di Nicolò Rovella. Il giocatore è sbarcato a Roma poco fa e la società biancazzurra aveva già lanciato un segnale inequivocabile sui social, con una chiave di violino (che lui ha tatuata sui social) e l’orario di arrivo.

Sul fronte Inter, invece, salta definitivamente l’affare Samardzic, che era praticamente definito, con tanto di visite mediche. Dopo il clamoroso allontanamento degli ultimi giorni, le parti avevano provato a riavvicinarsi, ma non c’è stato nulla da fare. La questione è legata a ingaggio e commissioni procuratori. Ora il calciatore è tornato a Udine e si allena a parte in attesa di nuovi accordi, dal momento che le offerte non mancano.