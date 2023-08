Inter, ultimatum a Samardzic! E spunta un nome a sorpresa per l’attacco

CalcioWeb

L’Inter è alla ricerca di almeno altre due pedine per completare il calciomercato e la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La squadra è sicuramente forte per lottare per le zone altissime della classifica e le prossime due mosse si preannunciano decisive. I nerazzurri sono alla ricerca di un altro centrocampista di qualità per regalare alternative a Calhanoglu e completare il reparto con Barella e Frattesi.

Sembrava fatta per l’arrivo in nerazzurro di Lazar Samardzic dell’Udinese, poi il colpo di scena. La trattativa si è bloccata per le richieste del padre del calciatore, considerate eccessive dall’Inter. La situazione è sempre più delicata e il club nerazzurro ha confermato l’ultimatum: dentro o fuori entro le prossime ore, alle condizioni iniziali.

Calciomercato Inter, l’attaccante

L’Inter è alla ricerca di un altro attaccante per completare la ‘batteria’ nel reparto avanzato. Continuano i contatti per Arnautovic, ma la richiesta di 15 milioni di euro del Bologna è stata considerata eccessiva. Ecco perché la dirigenza ha deciso di cambiare obiettivo e sono stati avviati i contatti per Eric Maxim Choupo-Moting. La valutazione del Bayern Monaco è di 10 milioni di euro.

Eric Maxim Choupo-Moting è è un calciatore tedesco naturalizzato camerunese, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale camerunese. Si tratta di una classica prima punta con possibilità di giocare anche esterno a sinistra e da trequartista. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Amburgo, Norimberga, Magonza, Schalke, Stoke, Psg e adesso Bayern Monaco.