Lukaku alla Roma? L’indizio di calciomercato arriva da Mourinho

CalcioWeb

E’ iniziata ufficialmente la trattativa per portare alla Roma l’attaccante Romelu Lukaku. Il club giallorosso fa sul serio e dopo Azmoun è in contatto per chiudere un altro importante colpo per il reparto avanzato. Dopo le difficoltà per Duvan Zapata, la Roma ha deciso di rompere gli indugi per l’ex Inter e il Chelsea ha aperto alla possibilità di chiudere l’affare il prestito con diritto di riscatto.

Le ultime indicazioni sono arrivate da Jose Mourinho, alla vigilia della trasferta in Serie A contro il Verona. “Se la condizione di Azmoun è buona può aiutare, allo Zenit ha fatto benissimo. Non è andato bene al Leverkusen e per questo lo abbiamo preso in prestito. Altrimenti non sarebbe da noi. Dybala anche lo scorso anno lo abbiamo preso perché molti club avevano dubbi su di lui, esattamente come Renato Sanches, che se fosse stato bene sarebbe titolare nel Psg e non in prestito alla Roma”.

“Di certo so che Pinto quando mi ha proposto l’iraniano mi ha detto che arriverà anche un altro attaccante. Questo mi rende felice e mi fa stare tranquillo. Se poi l’altro attaccante che arriverà sarà di grande qualità, allora vorrà dire che con lui, Azmoun e Belotti avremo un gran bell’attacco”.