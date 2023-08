Manchester United stellare, l’11 è da sogno: come cambia la formazione di ten Hag | FOTO

CalcioWeb

E’ il Manchester United la regina del calciomercato estivo e la squadra di ten Hag si candida ad un ruolo da grandissima protagonista. Il tecnico olandese è stato in grado di ambientarsi al meglio e la prima esperienza alla guida dei Red Devils è stata di altissimo livello. Adesso l’obiettivo è alzare l’asticella e i colpi sul fronte calciomercato sono stati già da capogiro.

Il club inglese continua a guardare con attenzione al campionato italiano ed è in arrivo un altro innesto dalla Serie A. Il Manchester United ha sistemato la difesa con l’arrivo di un portiere in grado di fare la differenza anche in Premier League. Il riferimento è ovviamente a Onana, ex portiere dell’Inter. L’affare è andato in porto per una cifra di circa 55 milioni di euro.

Il reparto difensivo si è dimostrato un punto di forza della squadra e il 4-2-3-1 inizia a prendere forma. Il reparto sarà formato da Wan-Bissaka, Lindelof, Varane e Shaw. A centrocampo la certezza è Casemiro. L’impatto dell’ex Real Madrid è stato devastante e il brasiliano si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo. E’ avviata la trattativa con la Fiorentina per Amrabat, l’affondo decisivo è atteso entro i prossimi giorni.

L’attacco è il reparto devastante e in grado di fare la differenza in qualsiasi partita. Sulla destra spazio all’ex Chelsea Mason Mount, in grado di diventare un punto di forza della squadra. Nel ruolo di trequartista confermato Bruno Fernandes, sulla destra Rashford e come prima punta l’ex Atalanta Hojlund. Il danese è uno dei migliori in prospettiva e l’investimento del Manchester United è stato importantissimo: 85 milioni di euro compreso di bonus. Le ‘alternative’ si chiamano Eriksen, van de Beek, Sancho e Garnacho. Lo United non può nascondersi e punta a vincere tutto.

Manchester United, il nuovo 11 a disposizione di ten Hag