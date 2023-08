Mancini via dall’Italia: le voci ‘agghiaccianti’ su Bonucci e Buffon

CalcioWeb

Roberto Mancini non è più il Ct della Nazionale italiana. L’allenatore ha deciso clamorosamente di dimettersi dal ruolo di allenatore e iniziano a circolare le prime notizie. Secondo le indiscrezioni alla base della decisione di Roberto Mancini potrebbero esserci divergenze di vedute con la Federazione, soprattutto dopo il riassetto della Nazionale con gran parte del suo staff che è stato cambiato. Si parla anche di una chiamata dall’Arabia Saudita.

Il motivo principale delle dimissioni di Mancini dovrebbe riguardare, però, le nuove figure pronte ad iniziare un nuovo progetto dopo le difficoltà degli ultimi mesi. Circolano anche voci sorprendenti sulla rottura Mancini-Nazionale, in particolar modo sulla promozione in un nuovo ruolo di Gigi Buffon come capo delegazione e addirittura Bonucci, difensore attualmente alla Juventus ma fuori rosa al club bianconero.

“Mancini, le dimissioni per divergenze con Gravina che avrebbe voluto Bonucci nello staff azzurro per togliere una grana alla Juventus. Se è davvero così se ne deve andare anche il presidente federale. Ma subito… FIGC da rifondare”, è il messaggio pubblicato sul profilo Twitter dal giornalista Enzo Bucchioni.

“Primi rumors sulla rottura: Mancini ed Evani non avrebbero gradito la forzatura di Gravina di inserire Bonucci nello staff. L’ingresso di Bonucci in azzurro avrebbe risolto anche un problema alla Juve. Da capire se Mancini abbia anche proposte arabe sullo sfondo”, il messaggio invece di Michele Criscitiello.

“Qual è il senso di lasciare la Nazionale pochi giorni dopo aver chiesto e ottenuto il controllo delle selezioni? Qual è stato il casus belli? Non è che Mancini non ha digerito l’arrivo di Buffon, che peraltro era stato ignorato nelle convocazioni da Mancini?”, il messaggio del giornalista Tancredi Palmeri.