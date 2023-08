Perché è sfumato Gabri Veiga al Napoli? L’agente svela tutto

CalcioWeb

Delusione per il mancato passaggio di Gabri Veiga al Napoli. Il centrocampista del Celta Vigo ha preferito il trasferimento in Arabia Saudita e la scelta non è passata di certo inosservata. Sembrava fatta per l’arrivo dello spagnolo in Serie A, poi l’inserimento decisivo dell’Al-Ahli.

Pini Zahavi, agente di Gabri Veiga, ha parlato ai microfoni del programma radiofonico spagnolo El Partidazo de Cope per spiegare tutti i motivi del mancato accordo con il club azzurro: “il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di Gabri Veiga. L’accordo con l’Al-Ahli non è ancora chiuso, continuiamo a parlare”.