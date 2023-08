Reggina, al via la ripartenza: le importanti indicazioni di Taibi

CalcioWeb

La Reggina è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie B ed è già partita la corsa per iniziare un progetto dal campionato di Serie D con nuovi imprenditore. I dettagli sono stati svelati dal direttore sportivo Massimo Taibi, sempre più legato alla città e alle vicende del club.

“Io voglio rimanere a Reggio, anche in serie D. La categoria non mi interessa. Fino a questo momento non volevo neanche pensarci, adesso non c’è più niente da fare per la serie B quindi possiamo soltanto pensare al futuro. E io non vedo il mio futuro lontano da questa splendida città, da questa fantastica gente e soprattutto dall’amaranto della Reggina. Per questo motivo, ne ho già parlato oggi pomeriggio con il sindaco Brunetti, presenterò una cordata di persone serie e ambiziose con cui potremo ripartire dalla Serie D”, le dichiarazioni ai microfoni di StrettoWeb.

“Sono imprenditori che lavorano nel Nord Italia ma hanno origini reggine e sono molto legati a questa terra. Sarebbero entrati anche nella nuova società in caso di serie B, come soci della nuova cordata, ma adesso potranno prendere le redini per ripartire con il calcio a Reggio e io ne sarò garante. Domani li incontro e poi li presenterò alla città, faremo la nostra candidatura nel bando del Comune, poi se ci saranno persone migliori, più solide e forti, ben venga per la Reggina”.