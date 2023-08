Roma, allertati Ciampino e Fiumicino: il grande colpo di mercato è in arrivo

CalcioWeb

Ore di grandissima attesa per i tifosi della Roma, pronti ad esplodere di gioia. Il riferimento è al calciomercato e alla campagna acquisti dei giallorossi in grado di portare al definitivo salto di qualità. L’organico è stato rivoluzionato con ottimi arrivi in difesa e centrocampo, adesso potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta in attacco.

Il reparto avanzato è quello con le maggiori lacune: i tempi di recupero per Abraham sono ancora lunghi, Belotti è reduce dalla doppietta ma la scorsa stagione è stata molto negativa e Solbakken è un punto interrogativo. La Roma ha piazzato un buon colpo con l’arrivo di Azmoun.

Roma, allertati Ciampino e Fiumicino

La Roma è pronta a chiudere la sessione estiva con un grande colpo e regalare a Mourinho un calciatore in grado di spostare gli equilibri. Secondo le ultime notizie le forze dell’ordine stanno predisponendo un piano a Ciampino o a Fiumicino.

Il riferimento è ovviamente al possibile arrivo a Roma di Romelu Lukaku, grande obiettivo giallorosso. La dirigenza è volata a Londra per provare a definire la trattativa dopo l’apertura dei Blues al prestito. L’operazione è pronta ad entrare nel vivo e nel frattempo i tifosi iniziano a preparare la grande accoglienza.