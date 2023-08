Roma, l’innesto sul calciomercato è triplo, arriva anche l’attaccante: che coppia con Dybala!

CalcioWeb

E’ una giornata di acquisti in casa Roma, addirittura tre. Dopo la cessione di Matic al Rennes, il club giallorosso ha quasi chiuso l’arrivo di tre calciatori: due centrocampisti e un attaccante. Per la mediana sono ai dettagli le trattative con il Psg per Renato Sanches e Parades, in attacco è vicinissimo l’arrivo di Duvan Zapata, in campo nell’amichevole contro la Juventus.

L’intesa di massima con l’Atalanta è stata raggiunta in prestito oneroso a 3 milioni di euro più 7 milioni per il riscatto. I giallorossi sono in emergenza in attacco e l’arrivo del colombiano rappresenta una prima garanzia per Mourinho, in attesa del rientro dall’infortunio di Abraham. L’ex Udinese è destinato a giocare titolare in coppia con Paulo Dybala.

L’arrivo di Zapata chiude definitivamente l’arrivo di Muriel e apre all’arrivo di un altro attaccante in grado di giocare anche da seconda punta. Il chiaro riferimento è a Marcos Leonardo, attaccante brasiliano in rottura con il Santos. Le strategie della Roma per completare l’organico sono chiare: Renato Sanches, Paredes, Zapata, Marcos Leonardo e un difensore.