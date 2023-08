Roma, conferma sul calciomercato: è fatta per l’attaccante

CalcioWeb

La Roma è pronta ad abbracciare il nuovo centravanti. La squadra di José Mourinho è reduce dall’esordio altalenante contro la Salernitana e nel frattempo la dirigenza è pronta a chiudere l’arrivo del nuovo attaccante. La squadra è forte, ma i nuovi non si sono ancora ambientati e l’11 schierato all’esordio è lontanissimo da quello titolare.

La nota positiva riguarda il ritorno al gol del ‘Gallo’ Belotti, autore di una doppietta incoraggiante anche in vista dei prossimi incontri. Lo Special One dovrà rilanciare i centrocampisti Paredes e Renato Sanches, ma soprattutto sistemare la difesa.

L’arrivo del nuovo attaccante

In queste ore stanno per essere definiti i dettagli per l’arrivo in giallorosso di Duvan Zapata. Il colombiano non è un calciatore inamovibile nelle gerarchie di Gasperini e avrebbe chiesto la cessione ai nerazzurri. Si tratta di un attaccante completo, forse fisicamente e in grado di ‘sposarsi’ al meglio con Dybala.

L’accordo con l’Atalanta è stato raggiunto per circa 6,5 milioni di euro più 3,5 milioni di euro. Al calciatore un triennale da 2,7 milioni di euro a stagione. Già tra stasera e domani mattina potrebbe raggiungere la Capitale, poi le visite mediche e la firma del contratto.