Si sblocca il calciomercato della Lazio: un affare definito e altri due in arrivo

Si è finalmente sbloccato il calciomercato della Lazio e sono in arrivo colpi importantissimi per l’allenatore Maurizio Sarri. La cena tra presidente e allenatore è stata molto importante per definire le strategie in entrata e trovare un punto d’incontro sui nomi per completare la rosa. E’ stata definita una trattativa per l’attacco e altre due sono in fase molto avanzata per il centrocampo.

Cambio di strategie in attacco nelle ultime ore. La Lazio avrebbe deciso di abbandonare la pista Karlsson e puntare tutto su Gustav Isaksen del Midtjylland. Il costo dell’operazione è di 10 milioni di euro e per il calciatore è pronto un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il calcatore 22enne può essere schierato da esterno d’attacco a destra e questo ha fatto la differenza nelle preferenze dei biancocelesti.

E’ vicino anche un doppio innesto per il reparto di centrocampo. Sono stati riallacciati i contatti con il Galatasararay per una vecchia conoscenza del calcio italiano: Torreira. Sul tavolo altri 10 milioni di euro al club e 3 al calciatore. Passi in avanti anche per Kamada, ex obiettivo del Milan. L’offerta del quinquennale da 3,5 milioni a stagione più bonus è destinata a fare la differenza.