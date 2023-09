Bonucci horror: prestazione pessima con la maglia dell’Union Berlino | VIDEO

CalcioWeb

Si è giocata un’altra giornata della Bundesliga e una partita interessante è stata quella tra Union Berlino e Hoffenheim. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-2: partenza sprint degli ospiti in grado di scappare con il calcio di rigore trasformato da Kramaric, poi il raddoppio di Maximilian Beier.

La partita ha fatto molto discutere per la prestazione horror di Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juventus. Il difensore è stato autore di errori gravissimi nella fase iniziale della partita. Prima ha causato il calcio di rigore per gli avversari, poi si è fatto anticipare da Beier per il raddoppio.