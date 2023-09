Caso Osimhen, De Laurentiis rifiuta il Tapiro d’Oro di Staffelli

CalcioWeb

La vittoria contro l’Udinese non ha placato il caso Osimhen al Napoli. La squadra di Rudi Garcia è stata protagonista di una bella reazione nel match della 6ª giornata del campionato di Serie A e il grande protagonista è stato Osimhen. Le ultime ore per il nigeriano sono state di grande tensione: prima il rigore sbagliato contro il Bologna, poi il caso per il video pubblicato sul profilo Tik Tok del club e le voci di rottura definitiva.

La cessione del nigeriano nella sessione invernale è ancora molto probabile e le squadre più importanti iniziano a sondare il terreno. Osimhen è stato protagonista del successo contro l’Udinese con il gol del raddoppio e una prestazione di sacrificio. Le altre reti sono state realizzate da Zielinski su calcio di rigore, Kvara e Simeone.

Il Tapiro d’Oro a De Laurentiis

“Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!”, il messaggio subito dopo la partita di De Laurentiis. Il presidente del Napoli è stato anche intercettato da Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia’ e il gesto del numero uno azzurro ha fatto discutere. De Laurentiis, infatti, non ha accettato il Tapiro d’Oro e ha proseguito dritto per la sua strada.