Juventus-Lazio e gli episodi arbitrali: la decisione fortissima dei biancocelesti

Il primo match della 4ª giornata del campionato di Serie A ha regalato la grande vittoria della Juventus contro la Lazio. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 con la doppietta di uno strepitoso Vlahovic e con Chiesa. Per gli ospiti inutile la prodezza di Luis Alberto. La squadra di Allegri vola al secondo posto, alle spalle dell’Inter capolista.

La sfida tra Juventus e Lazio continua a scatenare le reazioni e il riferimento è alle scelte arbitrali. I biancocelesti sono furiosi per il gol del vantaggio dei bianconeri e la decisione è stata fortissima. La Lazio è già in silenzio stampa e la scelta è nata proprio per gli episodi: il contatto Bremer-Immobile non sanzionato ed il dubbio sul pallone controllato da McKennie molto vicino alla linea laterale. Sarri tornerà a parlare lunedì, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.